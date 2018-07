Continuano a far visita alla Costiera Amalfitana i vip di tutto il mondo. Dopo Lebron James, Ancelotti e Bono Vox, ultimi arrivati, è stato il turno di Tamara Francesconi, splendida modella sudafricana. La bella Tamara, infatti, è stata ospite all’ormai storico ristorante di Positano “Chez Black”, ristorante che ogni anno ospita celebrità note a livello internazionale: l’anno scorso, ad esempio, fu ospitato anche l’attore Denzel Washington. Ancora una volta i personaggi famosi scelgono la Costiera Amalfitana come meta per le proprie vacanze, segno, questo, che i nostri territori sono unici al mondo e devono essere assolutamente conservati come tali.

Come già detto, è arrivato in Costiera nella serata di ieri anche il leader degli U2 Bono Vox. Bono è atterrato all’aeroporto di Salerno, poi da lì è giunto al porto di Maiori dove si è imbarcato su uno yacht. Già all’atterraggio è stato riconosciuto da diversi addetti ai lavori che hanno voluto immortalare un momento forse unico. Non è la prima volta che fa visita alla Costiera amalfitana.