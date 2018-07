Positano, la cuoca internazionale Lidia Bastianich presto qui!

Nel mese di Agosto verrà a Positano, accompagnata da Gino Sorbillo, la cuoca internazionale Lidia Bastianich, mamma del famoso Joe Bastianich, il giudice del noto programma televisivo “MasterChef”. Al Fancy Food di New York, la famosa fiera dedita all’arte culinaria che si può tranquillamente definire la più importante al mondo, Lidia ha promesso che sarebbe venuta a Positano nel mese che sta per subentrare. Subito dopo si è cimentata a preparare una classica pizza Margherita della tradizione napoletana che la Bastianich, regina indiscussa dei programmi di cucina seguiti da molti Paesi nel mondo, ha offerto ai vari passanti che non hanno esitato ad assaggiarla fin da subito. Preparata con un impasto morbido e soffice, con il pomodoro San Marzano, la mozzarella e l’olio Evo. Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano, afferma: “Sono contento, questa è l’ennesima dimostrazione che la pizza sia una specialità planetaria. I pizzaioli di tutto il mondo devono essere sempre più consapevoli della missione gastronomica che tutti insieme portiamo avanti ogni giorno”.