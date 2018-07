Positano. La Madonna di Montepertuso in un fascio di luci entusiasma e convince dopo la suggestiva messa del Vescovo Michele Fusco “Il cristiano non è mai triste, trasmette felicità” VIDEO

Positano. La Madonna di Montepertuso in un fascio di luci entusiasma e convince dopo la suggestiva messa del Vescovo Michele Fusco. Una svolta con le nuove tecnologie , senza perdere la tradizione, la rievocazione della mitologica battaglia fra il Diavolo e la Madonna per le anime dei montepertusani.

Lo spettacolo di stasera è stato il più suggestivo nel suo genere non solo della Costa d’ Amalfi , ma della Campania, ed un modello da seguire per tutte le altre feste patronali così che sostituiscano gli oramai superati fuochi d’artificio. Oggi ci sono i laser, le luci, le musiche e gli altoparlanti che possono ricreare le scene, è come passare dal teatro al cinema. Una forma moderna di spettacolo, in questo caso più sana e meno pericolosa, in tutti i sensi, non solo per il rischio incendi, ma anche per l’avvelenamento dei terreni e dell’aria dovuto alle sostanze chimiche dei fuochi artificiali.

Bella la messa e la predica del Vescovo Michele Fusco, che ha detto la prima messa del due luglio nel suo borgo natio dove è stato anche parroco. Ha ringraziato don Raffaele Celentano , parroco di Montepertuso, mentre don Nello Russo, il parroco di Positano, ha letto il Vangelo. Prima si è parlato dei perseguitati ingiustamente, ne sappiamo qualcosa, bisogna benedire chi ci perseguita, e lo faremo. Poi il Vangelo don Michele non si è discostato dalla tematica religiosa e non è entrato ne in questioni sociali , ne locali “Il cristiano non è mai triste, ma felice. Anzi deve trasmettere la sua felicità agli altri..”

La processione e la messa la abbiamo seguite parzialmente in diretta sulla pagina facebook di Positanonews come abbiamo seguito ampiamente tutta questa festa organizzata nel migliore dei modi dal comitato festa. Le emozioni più forti dalla mostra di Michele Mandara, il rientro della Madonna di spalle per guardare i fedeli e il momento del trionfo della Madonna circondata da una proiezione di stelle con la luna che dominava la piazza.

E’ stata la festa più bella. E lo sottolineiamo perchè, per noi, questa è stata la festa più bella e sempre deve essere realizzata in questo modo. Con questo giochi di luci, musica e proiezioni, che possono essere sempre più perfezionate e migliorate, che ne faranno una meta sempre più ambita. Non c’è stato neanche, infatti, il temuto calo di visitatori. Anzi il campo di calcio era strapieno di auto, con interventi della polizia municipale che hanno evitato il caos, oltre non si sarebbe potuto andare.

Complimenti a tutti