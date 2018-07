Positano , la foto-simbolo del Sirenuse . Le Chiavi d’ Oro Mauro Contino col maestro Gennaro Cozzolino . Nella nostra quotidiana ricerca di notizie, fatta di scarpinate, ma anche di scorci sul web, ci ha colpito questa di Mauro Contino, un giovane brillante positanese, portiere dell’albergo Hotel Le Sirenuse, col San Pietro, Le Agavi e Villa Tre Ville strutture d’eccellenza della perla della Costiera amalfitana d’oggi e del mondo secondo noi.

Il segreto del successo di Positano è dato dalla sua bellezza e attrattiva, il segreto del desiderio del “ritorno” è dato dall’accoglienza e ospitalità, caratteristica di Positano nel mondo. E dalle eccellenze , anche umane, tratteggiate in questa foto e nel post della pagina del Sirenuse, l’albergo tratto dalla storica residenza della famiglia Sersale, faro della qualità nella ricettività in Italia e nel mondo.

Like a Zen Master with a faithful adept, Gennaro Cozzolino, head concierge of Le Sirenuse, is caught here in an informal moment imparting the precepts of the Golden Keys to his junior partner Mauro Contino. The followers of the Golden Keys or ‘Chiavi d’Oro’ – identified by their lapel pins – are a mysterious sect dedicated to brightening up your day, dealing with transport emergencies and studying pieces of arcane knowledge like how to visit Pompeii at night and where to find the perfect little vegan gluten-free nut-allergy seaside trattoria…#SirenuseBackstage