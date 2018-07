Positano dopo la denuncia di Positanonews la Telecom arriva a Laurito. Ecco cosa è successo

Da diverse settimane nel quartiere della perla della Costiera amalfitana, al confine con Praiano, diverse attività avevano problemi con il telefono fisso e questo comportava grandi danni economici

Attività di prestigio come Ceramica Casola, il ristorante La Taverna del Leone, Villa Tre Ville Beach Club, Da Adolfo , e tantissimi privati, ci hanno confermato il problema .

“Per fortuna c’è tanta gente che vuole arrivare in tutti i modi da noi , che trovano comunque il sistema per arrivare” , e così è stato Da Adolfo , per esempio, ma possiamo immaginare le difficoltà.

Ceramiche Casola, con clientele da tutto il mondo, anche ha avuto enormi difficoltà

Abbiamo anche sentito il sindaco Michele De Lucia “E’ un problema della Telecom e fra gli enti, ci siamo attivati per sollecitarli”

Ma che è successo?

E’ una classica storia all’italiana, verrebbe da dire. La Telecom doveva far passare un filo e ha fatto uno scavo sulla S.S. 163 Amalfitana, ma la Strada Statale è di competenza dell’ANAS, che non aveva preventivamente autorizzato scavo.

Da qui il fermo e il conflitto istituzionale , con le procedure burocratiche del caso.

La Telecom, in pratica, aveva messo il filo senza chiedere il permesso all’ANAS, e l’ANAS temporeggiava.

Capire esattamente cosa è successo poi non è chiaro.

Ma dopo gli incisivi articoli di Positanonews qualcosa si è mosso e gli operai hanno fatto centinaia di scale per riparare i telefoni…