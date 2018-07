Positano, la Croce Rossa trova una fede nuziale: si cerca “Marianna” – FOTO

Positano. E’ stata trovata dalla Croce Rossa una fede nuziale con inciso al suo interno il nome “Marianna”, con la data 08/12/2012. L’anello si trovava in zona Sponda, nella stanza del Patronato, ora sede della postazione estiva della Croce Rossa. La fede è ora in possesso dei volontari, in attesa che i proprietari si facciano vivi.