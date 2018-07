Positano . Junior Black: stella emergente della musica. E’ uscito a Los Angeles “Easy Loving” con Jaylien , distribuito anche su “Spotify” . Insomma direttamente dagli USA un bel lancio per Junior Black, alias Salvatore Russo. Salvatore Russo, figlio di Peppe Russo, proprietario del noto locale positanese il “Music On the Rocks”, davvero caratteristico in quanto scavato nella roccia, un gioellino unico nel suo genere che movimenta le notti positanesi dei giovani del posto e non, è un dj e produttore giovanissimo. E’ nato nel 1998 in Italia. La sua inclinazione e passione per la musica si è manifestata fin da subito, fin dalla tenera età, soprattutto verso il genere “electro” e “trap”. La sua completa dedizione verso questo mondo e le numerose notti passate a suonare nel locale del padre hanno reso la sua musica veramente potente. L’esperienza, soprattutto nella giovane età, è una cosa molto rara da trovare ma lui ce l’ha già, tra l’altro ha passato intere notti in discoteca, appunto nel Music On The Rocks, durante la fase adolescenziale, anche il giorno prima di andare a scuola delle volte. Tutta questa dedizione e tutto l’impegno che ci ha messo ovviamente porta a dei risultati come questa canzone che vi postiamo all’interno dell’articolo che vi consigliamo di ascoltare.

Ecco come ha postato sulla sua pagina Facebook il lancio

“Easy Loving” is finally out 🔥! We’re all super excited and I can’t wait to hear what you think about this new track. It’s been a journey for me, I experimented wt new sounds and for the first time I worked with an amazing singer/songwriter JAYLIEN 🙏🏻 💪🏻. I feel so blessed to be working wt such a great team – Ultra Music – now it’s up to you to go download/stream and listen 👂 😉 – link in the first comment 📡

https://ffm.to/easyloving