Positano intervento di ambulanza e carabinieri ai Mulini

Positano intervento di ambulanza e carabinieri . Intervento a sirene spiegate ai Mulini verso il centro che porta anche alla spiaggia della perla della Costiera amalfitana . Si teme qualche grave incidente, vi terremo aggiornati.

Sono due le ambulanze del 118 scese in Piazza dei Mulini, una da Via Pasitea, una dalla postazione dei volontari della Croce Rossa alla Sponda . Intervento veloce e immediato, indispensabile usare le sirene per il caos che c’è nel paese per cui è impossibile camminare anche a piedi. Viabilità gestita al meglio dalla polizia municipale.

AGGIORNAMENTI

L’INTERVENTO SULLA VIA DEL DEPURATORE

L’intervento c’è stato nella strada che va per il depuratore, un’accesso utilizzato da porter per raggiungere la spiaggia, ma anche da tanti che vi posteggiano i ciclomotori

SI TRATTA DI UNA LITE FAMILIARE

A quanto pare si tratta di una lite familiare fra coniugi che abitavano in quella zona.