Positano, incidente tra moto nei pressi de Le Agavi sulla Statale Amalfitana

Un incidente tra moto è avvenuto a Positano intorno alle ore 15, verso il km 13 della Strada Statale 163, nel tratto che precede l’Hotel Le Agavi. Diversi centauri erano fermi con le proprie moto sul posto, ma forse erano due le moto coinvolte nel sinistro: sulla sede stradale c’era disteso un uomo per terra in attesa dei soccorsi, infatti qualche minuto dopo è giunta un’ambulanza del 118. In questo momento non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, si attendono aggiornamenti.