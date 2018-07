Positano, imbarcazione travolge un 14enne canadese. Non era barca a noleggio

Il giovane 14enne nordamericano si stava godendo il mare facendosi una bella nuotata quando alcuni giorni fa, precisamente il 4 luglio scorso, un’imbarcazione l’ha investito. Dalla parte del torto c’è sicuramente l’imbarcazione che ha travolto il giovane nelle acque circoscritte alla balneazione, quindi dove poteva tranquillamente stare. Non ci si spiega, però, cosa ci facesse l’imbarcazione lì, nelle aree adibite esclusivamente ai bagnanti.

L’impatto violento

Il bagnante si trovava non oltre 100 metri dalla spiaggia quando è stato travolto dal gozzo, l’impatto è stato alquanto violento e il ragazzo ha riportato diverse ferite lacero contuse agli arti inferiori. C’è da dire, comunque, che è stato immediatamente soccorso dagli autori del misfatto. Sul posto sono arrivati fin da subito i genitori che risultavano, comprensibilmente, essere sotto shock per quanto avevano visto. Insieme a loro sono giunti tempestivamente anche i soccorsi con la motovedetta della Guardia Costiera che hanno trasferito lo sfortunato al Presidio Ospedaliero di Castiglione. Il ragazzo, purtroppo, ha dovuto ricoprirsi di punti di sutura e piazzarli sugli inguini, sulle natiche, ad una gamba e ad un piede, nonostante l’accaduto sia stato grave poteva finire anche peggio, quindi meglio così. Tuttavia anche l’Autorità giudiziaria si è mossa immediatamente deferendo il conducente dell’imbarcazione per aver trasgredito le regole.

AGGIORNAMENTI

Non era, tuttavia, una barca a noleggio, nessuna società coinvolta come erroneamente riportato in precedenza. Fatto sta che c’è un’affluenza enorme via mare e che, per questo, le barche possono avvicinarsi solo nei pressi dei “corridoi” con il motore acceso altrimenti devono stare a 200 metri di distanza. Si rischia la vita delle persone! Quello che è successo era comunque a distanza dalla spiaggia ed è stato un imprevisto causato dal mare mosso e dalla scarsa visibilità , chi è del posto sapeva che da lì poteva passare quella barca. Purtroppo Positano è piena fino all’inverosimile e per le aree inerenti alla spiaggia ci sono sempre imprevisti. Assurdo che non vi sia un presidio sanitario!