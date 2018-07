Positano, il grande impegno del Comune per consegnare finalmente la Villa Romana alla Città. Ecco alcuni retroscena sulla nascita del MAR

Positano, sulla Villa Romana. o Museo Archeologico Romano ( MAR ) come si chiamerà. siamo alla stretta finale, in attesa della cerimonia istituzionale di apertura prevista per il 18 luglio 2018 alle ore 18, alla presenza del Sindaco Di Positano, della Soprintendenza e del Vescovo di Amalfi.

Positanonews, come giornale di riferimento del territorio, ha voluto evitare i clamori mediatici utilizzati da altri, ha preferito attenersi ai documenti ufficiali, consapevole delle difficoltà della complessa trattativa per l’apertura della Villa, che coinvolge i 3 attori principali Soprintendenza alle belle arti di Salerno, Diocesi di Amalfi-Cava e Comune di Positano.

Un documento ufficiale è stato pubblicato ieri 4 luglio sull’albo pretorio on-line del Comune di Positano : la delibera di Giunta comunale n.86 del 14 giugno 2018, dalla quale si apprende lo sforzo amministrativo ed economico del Comune : in particolare la Chiesa concede in affitto al Comune il locale ‘cripta medievale’ per un totale di 18.000 euro l’anno, per la fruizione dello stesso locale nel complesso museale :

….dopo un lungo periodo di trattative durante le quali si è tentato di coinvolgere nelle gestione del suddetto complesso sia la Parrocchia, sia la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Salerno e Avellino, unitamente al Comune, la Parrocchia di Santa Maria Assunta si è recentemente determinata nel concedere in comodato oneroso al Comune di Positano l’area di proprietà esclusiva della succitata Parrocchia, prevedendo l’obbligo del Comune stesso al versamento dell’importo di €. 18.000,00 l’anno, a titolo di contributo per le spese generali della Parrocchia;

– che in data 06.06.2018 si procedeva alla stipula del predetto contratto di comodato d’uso oneroso tra il Comune di Positano e la Parrocchia di Santa Maria Assunta….

Il Comune inoltre si fà carico temporaneo della gestione fino al 31 ottobre 2018

…CONSIDERATO, per tali motivi, necessario fornire apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa affinchè provveda a tutti gli adempimenti necessari all’affidamento temporaneo fino al 31 ottobre 2018 dell’appalto dei servizi minimi essenziali a garantire l’apertura al pubblico e la fruizione del complesso costituito dalla Villa Romana e dall’esposizione museale allestita nei locali delle cripte sottostanti la Chiesa Madre in piazza Flavio Gioia e l’attiguo Sagrato, secondo le vigenti procedure di legge e conformemente a quanto previsto nello stipulando Protocollo di Intesa con la competente Soprintendenza…

Il testo integrale della delibera delibera villa romana