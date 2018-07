Le Rubriche di Positano News - Turismo

Turismo

Positano, ecco gli InfoPoint turistici con la partnership di Positanonews

Continua il grande successo degli infopoint turistici a Positano. Attivi dallo scorso 19 maggio, per tutta la splendida Positano, si possono trovare gli InfoPoint turistici, per dare una mano ai visitatori. Cosa sono? Questi si basano su un sistema di gestione centralizzata delle informazioni turistiche che fruisce di totem collegati via internet e che fungono […]