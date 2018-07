Positano , Costiera amalfitana. Una giovane donna, dopo aver trascorso la serata in spiaggia dove era in compagnia di un’amica, ha vagato tutta la notte facendo un percorso incredibile. La donna, infatti, è salita per Via Boscariello arrivando fino alla zona di Chiosse-Tordigliano a confine con il comune di Vico Equense e si è inerpicata in dei rovi rimanendo bloccata. Rintracciarla è stato difficilissimo ed altrettanto complicato è stato poterla raggiungere per trarla in salvo. Solo l’intervento dei carabinieri di Positano, con l’aiuto del volontario positanese Fabio Fusco, ha consentito di raggiungere la ragazza e di trarla in salvo evitando una tragedia.

A quanto pare la ragazza era in compagnia di un’amica australiana e venerdì notte dopo il by night si sono arrampicate per le scalinatelle , pensando forse di raggiungere casa. Una situazione che ricorda molto quella di Nicola Marra ma che ha avuto, per fortuna, esito positivo. La donna arrivata alla Garitta è andata sulla sua sinistra lungo la Statale Amalfitana 163 in direzione Piano di Sorrento, appena ha trovato una scala , di quelle realizzate dalla Forestale della Comunità Montana, ha poi continuato però i sentieri, come spesso denunciamo, sono mal tenuti e mal segnalati, tanto è vero che la turista è finita nei rovi al confine col comune di Vico Equense.

Agli uomini dell’Arma sarebbe riuscita a mandare una foto del luogo dove si trovava, praticamente impossibile da riconoscere, ma alla fine, sabato dopo le 12, la donna è stata ritrovata e messa in salvo.