Positano gente dappertutto anche a terra in Piazza dei Mulini e i vigili fanno multe ai positanesi alla Garitta. La bella foto , si fa per dire, è di Tanina Vanacore, che non solo è una gourmet con una cultura e una sensibilità unica nel settore dell’alimentazione naturale e dei dolci, ma è anche una buona pungolatrice.

La sua foto di oggi è emblematica , il caos rischia di offuscare la qualità della perla della Costiera amalfitana. Oggi, come al solito, fermo un paio d’ore per andare a pranzo, un divieto sulla Garitta, ma senza dare fastidio, senza intralciare, come fanno gli autobus che passano e spassano senza che nessuno li multi.

Come pure il degrado di turisti costretti a stare a terra addirittura sulla centralissima piazza dei Mulini, per non parlare della Chiesa Madre. Gente ammassata ovunque. Eppure anche per loro esistono ordinanze e norme precise da rispettare emanate sin dal 2012 con multe fino a 500 euro, perchè non si fanno applicare?

