Positano gara di solidarietà Da Adolfo a Laurito per salvare una piccola volpe ferita. Quelle belle notizie prese per caso, un pomeriggio nella stupenda baia di Laurito Da Adolfo , la zuppa di cozze di Daniele con il vino con le pesche da assaggiare col panorama del mare della costa d’ Amalfi , una delle cose belle della vita da fare prima di morire, e poi trovare Vip e personaggi di ogni genere, ma anche storie belle , piene di umanità che forse spiegano il successo di questo posto mitico impossibile da spiegare se non lo si vive. Una piccola volpe è arrivata chissà come per il Vallone fino alla spiaggia, ferita forse per qualche caduta, qui Sergio Bella la ha presa e affidata ad un veterinario per farla portare all’Ospedale Frullone, uno dei migliori posti in Campania per far curare questi piccoli animali. L’amore per gli animali manifestato in concreto e non a chiacchiere e una storia che abbiamo saputo solo per caso che va raccontata perchè questi esempi belli vanno presi a modello e imitati e perchè Da Adolfo a Laurito non è solo Vip e mare, ma anche una famiglia che tiene a cuore tutti gli ospiti, anche gli animali, che capitano da quelle parti.. e chissà che la volpe non lo abbia intuito che qui poteva trovare chi la salvava.. Una good news per chiudere la giornata ci vuole, anche se sono solo le notizie di cronaca che fanno leggere, Positanonews vuole dare spazio anche alla bellezza, la bellezza del luogo, ma anche dell’animo