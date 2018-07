Positano, i fratelli Grassi salvano due persone in balìa delle onde

I fratelli Grassi, dello stabilimento omonimo di Fornillo, nella mattinata di oggi hanno salvato due persone che erano a bordo di un Tender in balìa delle onde.

I dipendenti della ditta hanno effettuato un coraggioso salvataggio per riportare a riva la piccola imbarcazione e i suoi occupanti. Con un intervento combinato tra terra e mare, e con l’ausilio delle funi, una piccola squadra dei Grassi è riuscita a trarre in salvo i due soggetti in difficoltà.

Il motore del Tender era leggermente danneggiato, così come altre parti del piccolo gommone. Poteva essere una tragedia, ma tutto è finito nel migliore dei modi. Ora il Tender è ‘a terra’ con diversi danni minori ma la faccenda si è conclusa senza feriti, solo con un po’ di spavento.

I Grassi, come tanti positanesi, hanno nel DNA questo spirito di solidarietà che li porta a intervenire quando vedono qualcuno in difficoltà.