Positano fiato sospeso in spiaggia per la finale dei Mondiali Croazia – Francia col rigore. Una partita che sta regalando grandi emozioni con continui colpi di scena vista anche da tanti nella spiaggia della perla della Costiera amalfitana . Dopo l’autogol e lo spettacolare pareggio della Croazia, un calcio di rigore dato col Var la delusione per il ritorno in vantaggio della Francia. Nonostante il caldo tutti a vedersi la partita

Foto Giuseppe Di Martino

Squadre in campo – Francia in completo blu notte, Croazia in classica maglia biancorossa a scacchi, calzoncini bianchi.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. CT: Deschamps.

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. CT: Dalic.

Arbitro: Pitana (Arg).

Ultime – E’ il momento di conoscere chi si fregerà del titolo di campione del mondo per i prossimi 4 anni, togliendolo alla Germania. I favori del pronostico sono tutti dalla parte della Francia, che il titolo lo ha già vinto nel 1998, è alla sua terza finale ed arriva all’appuntamento più tonica visto che ha giocato 90’ in meno degli avversari e ha goduto di 24 ore di riposo in più. La Croazia, che ha raggiunto il suo più alto traguardo di sempre, dal canto suo punta, però, su una generazione di grandi talenti e sull’effetto sorpresa per scrivere quella che sarebbe una delle pagini più incredibili del mondo dello sport. Per l’occasione Deschamps, che punta a eguagliare il primato di Zagallo e Beckenbauer, entrambi campioni del mondo sia da giocatori che da CT, conferma in toto l’undici partito titolare contro il Belgio con Mbappé, Griezmann e Matuidi a sostegno di Giroud. Sulla carta ha più problemi Dalic, costretto a fare i conti con almeno 4 giocatori non al massimo della condizione ma alla fine Strinic, Vrsaljko, Perisic e Mandzukic usciti malconci dalla semifinale con l’Inghilterra, sono regolarmente al loro posto e partono titolari. A Mosca il cielo è varibile, ci sono 26°. Terreno in perfette condizioni.

Precedenti – Francia imbattuta nelle 5 sfide tra le due nazionali: 3 vittorie e 2 pareggi. C’è un precedente ai Mondiali: nella semifinale di Francia ’98 i transalpini s’imposero per 2-1 in rimonta. L’ultimo confronto è datato 29/3/2011: 0-0 in amichevole.