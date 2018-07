Positano, Costiera amalfitana. Questa sera non mancheranno le sorprese a Montepertuso come ci annuncia Paolo Marrone dei Sonacore lo straordinario gruppo di musica popolare positanese

“Quando, qualche mese fa in sala prove, decidemmo di aggiungere nuove strofe per completare il canto per la Madonna di Positano, pensammo fosse naturale inserire la leggenda legata al culto della Madonna delle Grazie di Montepertuso. Le cose però non avvengono mai per caso e quando ci è stato chiesto di eseguire alcuni canti popolari dedicati alla Madonna in occasione della festa del 2 luglio, abbiamo pensato ad un dono del cielo. Per noi si tratta di un onore grandissimo, che speriamo di condividere con tutti gli amanti della nostra musica. L’appuntamento è per il 2 luglio verso le 23.00 nel momento più emozionante della festa, quando l’immagine della Madonna portata in processione dal Pertuso si incontra con la statua sul sagrato della chiesa.”