Positano coppia australiana perde anello di fidanzamento da 12 mila euro, gara per ritrovarlo in spiaggia

Positano, Costiera amalfitana. Una coppia di australiani in vacanza al Barilotto del Nonno a Laurito hanno perso un anello di fidanzamento da 12 mila euro sulla spiaggia. Una gara di solidarietà da parte di tutti per ritrovarlo ma non è facile, nella sabbia la ricerca avrebbe potuto anche peggiorare la situazione.. Speriamo bene per la nostra coppia venuta dall’Australia disperati col rastrello a cercare l’anello aiutati da tutti.