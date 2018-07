Positano. Controlli a tappeto degli agenti di Polizia Municipale

Si rafforza l’azione di presidio e controllo del territorio da parte degli agenti della polizia municipale di Positano che, vista anche la notevole affluenza di veicoli nel periodo estivo, sono quotidianamente impegnati sia per la gestione del traffico insieme al lavoro degli ausiliari della viabilità, ma anche per garantire la sicurezza dei cittadini e la prevenzione delle illegalità.

In questi ultimi giorni sono state eseguite alcune rimozioni di auto che impedivano il corretto fluire del traffico e sono state elevate contravvenzioni per l’assenza di assicurazione, mancata revisione del veicolo ma, in alcuni casi, sono stati anche contestati a conducenti di taxi ed ncc i mancati requisiti per poter esercitare tale professione, questo a discapito dei ‘driver’ onesti che con professionalità lavorano sul nostro territorio.

I controlli continueranno serrati, anche grazie alle assunzioni degli agenti ‘stagionali’ che vanno a rafforzare il comando di Positano, per fare in modo di garantire un’estate sicura e tranquilla ai nostri cittadini ed ospiti.