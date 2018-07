Tra Positano e Capri c’è il Flag, lo yacht di Tommy Hilfiger: tutti i panfili da sogno in mare

Moltissime imbarcazioni stanno affollando in questi giorni, le acque che costeggiano la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Tra Positano e Capri è stata intravisto tuttavia lo splendido yacht Flag, appartenente allo stilista americano Tommy Hilfiger. Chiamato Flag e personalizzato con richiami al noto brand di moda, questo yacht dal valore di 45 milioni di dollari è lungo 62 metri, può ospitare 14 ospiti in 7 lussuose cabine ed ha a bordo un equipaggio di 17 persone.

Hilfiger è solito ormeggiare per i porti del mediterraneo, con immancabili soste in Italia, paese tanto amato dalla consorte Dee Ocleppo, che tempo fa convinse il marito a produrre una sua linea a Napoli. Vip e persone facoltose, stanno vivendo un inebriante vacanza, portando nei nostri mari autentici gioielli come il super-yacht Sunrays, di 82 metri battente bandiera delle Isole Cayman, costruito in Olanda con l’inconfondibile design azzurro di Bjorn Johansson: con Spa e idromassaggi inclusi, questo gioiello costa circa 1 milione di euro alla settimana.

Non è passato nemmeno inosservato il “piccolo” ed agile, Ocean Sapphire con il suo design inconfondibilmente avveniristico: circa 42 m con scafo in alluminio, questo gioiello è stato prodotto nel 2010 nei cantieri italiani Rodriguez Yachts, ed il suo particolare design è frutto del famoso architetto Norman Foster. L’Ocean Sapphire, battente bandiera francese, ha un equipaggio di sette elementi più 12 ospiti in 5 cabine, con tanti spazi d’intrattenimento come bar e palestra.