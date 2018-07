Proprio in questi minuti è in corso un blitz vero e proprio da parte della Capitaneria di porto che sta controllando a tappeto tutte le imbarcazioni per potenziali irregolarità nel trasporto di passeggeri. La situazione è caotica sul molo, stiamo cercando di venirne a sapere molto di più. Il direttore di Positanonews, l’avv. Michele Cinque è sul posto. I controlli si sono sicuramente incrementati in quest’estate, un po’ in tutti i campi, come stiamo riportando puntualmente nei nostri articoli giorno per giorno.