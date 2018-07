Positano auguri per Miki De Lucia 60 anni di fede azzurra, col Napoli nel sangue. Michele De Lucia di “Fiorella”, per tutti noi, è stato il primo a seguire dall’inizio Positanonews con Antonino D’Urso che fondò elezionipositano poi con la trasformazione in giornale con la direzione di Michele Cinque.

E ovviamente non poteva farlo che seguendo il Napoli calcio. Decine, centinaia di articoli, anche un blog Calcionapoli di Positanonews . Il Napoli per lui è una grande passione

Una vita di lavoro onesto, prima imprenditore nel mondo della moda, una bellissima famiglia e tanta voglia di uno scudetto, chissà che Ancelotti non gli faccia il regalo, anche se la sua opinione è che lo scorso campionato è stata un’occasione mancata con De Laurentiis che ha fatto degli errori.

Insomma se vedete articoli del Napoli , in gran parte sono suoi, sopratutto per le grandi partite, articoli di attesa, altri sul risultato, ma se il Napoli perde difficile che troviate un suo articolo…

Caro Michele ti auguriamo tanta felicità, lo scudetto per il Napoli, ma sopratutto per te nella vita

Tanti auguri di cuore da tutta la redazione