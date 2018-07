Positano, attivata una seconda postazione del 118 a la Sponda

Una seconda postazione del 118 è stata attivata a Positano, a partire dall’inizio di luglio. I servizi sanitari sono stati potenziati con un ulteriore sito di primo soccorso, situato a la Sponda e chiamato “Positano Est”, che sarà complementare alla sede 118 operativa in via Pasitea, nei pressi dei locali delle scuole medie.

Un paese sovraffollato per la gran mole di turisti che giungono da tutto il mondo, in estate, non può essere lasciato solo a gestire le emergenze: per questo motivo è stato infatti attivato un altro presidio, in convenzione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Costa Amalfitana, pronto ad entrare in azione, qualora l’altra squadra è impegnata in un’altra assistenza.

Positano quest’anno sta registrando maggiori arrivi rispetto agli scorsi anni, molte richieste sono richieste soprattutto dalla spiaggia: nel weekend e nel corso degli ultimi giorni, dalla cronaca di Positanonews, che segue con attenzione quanto accade nel paese, si è segnalato come punto critico proprio la spiaggia, che richiede un presidio ad hoc.