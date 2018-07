Positano arriva anche l’affresco dalla Villa Romana, con Piazza Thurnau Palazzo Comunale più bello . I lavori continuano alacremente e la Ditta Romano si sta impegnando per consegnarla al più presto, alcuni interventi sono stati chiesti , tipo quelli per l’ufficio della polizia municipale, poi ora è stato anche sistemato l ‘affresco riscostruito dai restauratori in attesa dell’inaugurazione della Villa Romana.

Intanto vogliamo pubblicare la bella riflessione di Giuseppe Caputo