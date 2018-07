Positano ancora un salvataggio in montagna di un disperso grazie a Fabio Fusco

Positano, Costiera amalfitana . Un disperso recuperato grazie alla sinergia fra istituzioni e volontari ecco cosa dice Fabio Fusco il nostro mitico runner “Un tranquillo pomeriggio estivo, quel lento fruscìo tipico dell’estate, interrotto improvvisamente da una chiamata. Si è persa una persona nelle nostre montagne. Dovevo uscire per un allenamento con una giovane promessa Positanese ma ho dovuto naturalmente cancellare e infilarmi di corsa i pantaloni (mai andare in montagna in estate con pantaloncini, se non su sentieri puliti!). Mi dirigo in direzione del punto indicatomi dai Carabinieri (il signore aveva chiamato il 112) come approssimativamente possibile per il ritrovamento, cioè fra S. Maria del Castello e Montepertuso. Nel frattempo continuo a chiamare il numero fornitomi. Nessuna risposta! Mi muovo veloce, vedo la sagoma di un uomo in lontananza, lo raggiungo e lo fermo: non è lui. Proseguo, continuando a chiamare e finalmente, dopo innumerevoli tentativi, mi risponde. Scambiamo qualche parola fra Italiano e Francese e ci avviamo sorridenti verso casa.”