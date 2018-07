Positano ancora parcheggio selvaggio alla Garitta, questa volta bloccano via Boscariello

Positano, Costiera amalfitana . Dopo il “Compro oro”, che aveva occupato uno spazio dei poveri disgraziati, fra i quali anche chi scrive, che hanno la ventura di vivere alla Garitta e in Via Boscariello, ora un’auto che parcheggia in modo selvaggio impedendo la discesa a chiunque debba andare a casa propria con borse da spesa o carrozzella con bambini.

Come abbiamo detto la nostra non è una battaglia contro nessuno, non sapevamo di chi era il “Compro oro”, al momento credevamo di qualche benpensante da Napoli, ma alla fine se ne è andato , e ne va dato atto. Ora ci si mettono pure le auto a mettersi in posti incredibili e non solo. Vediamo da un pò di tempo una bombola di gas, che ci fa sulla strada? E’ per un attentato o per conservare in modo anomalo un posto?

Purtroppo per gli abitanti del luogo non ci sono sfoghi, molti vengono a casa solo per pranzo e per quell’ora, dove in altri posti c’è tolleranza, tipo Piano di Sorrento e Meta, per noi qui no. E fioccano le multe in divieti che non danno neanche fastidio più di tanto.

Tolleranza zero per i positanesi e va bene, le leggi vanno rispettate. Ma facciamolo anche per chi viene qui a divertirsi e ci blocca il passaggio o per chi , camion o autobus, si piazzano in ogni dove e addirittura anche nelle piazzole di emergenza, che li si danno fastidio e non solo, creano un pericolo e non danno possibilità di salvezza a chi si trova in difficoltà con l’auto.

Prossimo passo prenderemo le targhe delle auto straniere o del nord e gli manderemo una bella lettera , grazie di essere venuti a Positano e di averci tolto un posto d’auto rendendoci la vita difficile. Anzi impossibile.

Provate voi a parcheggiare a Tordigliano e tornare sotto il sole cocente solo per mangiare con la famiglia e vedere queste scene.