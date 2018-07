Positano, Amanda dice “Sì” a Matt sulla Spiaggia Grande: la proposta di matrimonio diventa virale

“Positano colpisce profondamente”, scriveva lo scrittore americano John Steinbeck, ed infatti la Città romantica è il luogo in cui nascono amori, coccolati in quest’angolo di paradiso dal fascino idilliaco. Una fuga d’amore nella Perla della Costiera Amalfitana è il sogno di tante coppie, che giungono da tutto il mondo, ed in queste occasioni che si rilevano romantiche sorprese. La proposta di matrimonio di Matt ad Amanda, una coppia innamorata proveniente dagli Stati Uniti, diventa virale su Instagram: un momento inaspettato, ripreso sulla Spiaggia Grande. Amanda racconta sui social quel giorno in cui ha detto “Sì” al suo Matt.

“Per quanto riguarda la proposta, avevamo programmato un viaggio in Costiera Amalfitana, ma lui per essere sicuro lo stava organizzando alla grande, mesi prima del viaggio. Se mai accennassi a volermi fidanzare nella bellissima Positano, lui mi faceva smettere. Quando siamo arrivati ​​in Italia, avevamo programmato di cenare a Positano il secondo giorno del nostro viaggio, che è dove ha fatto saltar fuori la domanda! Ricordo che portava una giacca nonostante i 90 gradi di temperatura (90 °F circa 32 °C, ndr) e non lo sapevo che nascondeva l’anello in quella tasca, così che non me ne accorgessi.”

“Abbiamo camminato lungo la collina fino alla spiaggia di Positano, fino al punto iconico con tutte le sedie e ombrelloni colorati. Stavo assillando Matt per scattare una foto di me (LOL) nel punto iconico, ma lui stava aspettando il momento perfetto in cui il sole era appena dietro la montagna. Ha impostato la sua macchina fotografica e il telefono per registrare il video, in cima a un secchio di champagne messo su una sedia a sdraio (com’è creativo)! Non pensavo che fosse così strano, perché usiamo sempre l’autoscatto per scattare a ognuno dell’altro la foto perfetta in vacanza. Aveva anche un elastico avvolto attorno al pulsante della sua macchina fotografica per scattare continuamente le foto del grande momento. Finalmente si avvicina per scattare una foto con me e il video mostra la nostra vera reazione. Ho pensato che stavamo semplicemente facendo una foto, e all’improvviso tira fuori una scatola per l’anello e si mette giù su un ginocchio! Non potevo credere ai miei occhi e sono completamente spaventata quando ho visto che l’anello era esattamente quello che avevo sempre sognato, quello dalla mia stilista preferita, Lauren B.”

“Non potrei essere più eccitata di passare il resto della mia vita con Matt, l’uomo dei miei sogni e colui che merita tutto il merito di questo fantastico video, che ha finito per diventare virale e ha oltre 500.000 visualizzazioni sul mio Instagram ! Siamo stati entrambi al settimo cielo sin dal fidanzamento, e anche il nostro cucciolo @baxter_the_woofster è molto emozionato! Non abbiamo ancora stabilito molti piani per il matrimonio, ma sappiamo che ci piacerebbe avere un matrimonio estivo da qualche parte vicino alla spiaggia, o da qualche parte con vista di New York, perché entrambi condividiamo l’amore per il clima soleggiato, l’acqua e il posto dove ci siamo incontrati, New York.”