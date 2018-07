Positano, al Villa Tre Ville con la Sharapova c’è la modella francese Elisa Meliani

Tante celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo, sono passati in questo weekend per Positano. Gli hotel e le ville più prestigiose della Città Romantica, stanno coccolando i Vip che vengono in vacanza. La tennista Maria Sharapova sta prolungando la sua permanenza alla Villa Tre Ville: nella struttura, che fu di Franco Zeffirelli e arredata dal regista fiorenti, la bella russa si sta rilassando ed al contempo si tiene in forma.

Ma nella celebre villa a picco sul mare di Govind Friedland, tante altre celebrità godono dei suoi spazi riservati. Oltre alla Sharapova, a Villa Tre Ville c’è anche la modella francese Elisa Meliani che è molto nota in Francia. La parigina su Instagram sta pubblicando scatti intriganti con location i giardini e gli ambienti esterni della Villa. La bella 28enne transalpina è stata anche sulla spiaggia di Fornillo, al lido del Ristorante Pupetto.

Elisa Meliani ha colpito il pubblico francese con le sue foto per la campagna pubblicitaria per la lingerie Aubade ed una copertina sulla celebre rivista Playboy. I rotocalchi francesi hanno dato gran spazio alla storia d’amore tra la modella e Gad Elmaleh, l’ex fidanzato di Charlotte Casiraghi: oltre a denotare una certa somiglianza con la monegasca, altro interesse che accomuna la Meliani alla Reale è infatti la passione per l’equitazione.

La modella sta acquisendo di recente molta popolarità sui social, con i suoi quasi 180mila follower, soprattutto per i molti scatti hot che vengono pubblicati quotidianamente: qualche anno fa, alcuni video e storie con del nudo, in Francia ha fatto balzare l’audience sul suo profilo Instagram.