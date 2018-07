Pordenone, l’amalfitana doc Maria Rosaria Maiorino nuovo prefetto

Dopo le nomine del Consiglio dei Ministri, sono cambiati gli organigrammi delle prefetture in diverse regioni italiane. In particolare, da segnalare, è l’arrivo a Pordenone di Maria Rosaria Maiorino, amalfitana di 62 anni, la quale è stata nominata prefetto. La Maiorino era stata in passato già capo della squadra mobile a Cagliari e questore a Palermo.

Una carriera ricca di successi e di traguardi storici per lei: era stata la prima donna vicequestore vicario, prima donna questore e prima donna che aveva il compito di proteggere il santo padre. Per questo era soprannominata “La donna con la pistola”. Memorabile fu l’operazione all’inizio degli anni ’90 che si svolse a Cagliari e che portò all’arresto di diversi trafficanti di droga e criminali di vario tipo. Una donna con la D maiuscola che è in Polizia da quasi quarant’anni.