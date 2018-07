Pompei. Ritrovati due resti di colonne di epoca romana fuori ad uno dei cancelli del Parco Archeologico

Questa mattina alcuni cittadini hanno avvisato gli agenti della Polizia del commissariato locale della presenza di alcuni oggetti sul marciapiede nei pressi di uno dei cancelli del Parco Archeologico, in via Plinio. Giunti sul posto i militari hanno riscontrato trattarsi di due frammenti di colonne in marmo bianco di epoca romana, di circa 25 centimetri di altezza e 15 centimetri di diametro. I poliziotti hanno consegnato i resti al funzionario archeologo del Parco il quale, dopo averli ben osservati, ha dedotto che risalgono all’epoca romane e che, presumibilmente, appartengono al contesto archeologico locale. La Polizia di Stato sta conducendo le indagine per accertare la dinamica dei fatti.