Piano di Sorrento. ZTL in Piazza Cota

Piano di Sorrento – È stata istituita la ZTL in piazza Cota nei fine settimana a partire dal 14 luglio fino al 26 agosto 2018.

Con un’ordinanza emessa il 13 luglio dal Responsabile del comando di Polizia Municipale nei mesi estivi in cui c’è il maggior afflusso di turisti ma anche si vuol disporre di qualche spazio per poter camminare senza che vi sia il patema d’animo dei veicoli, ecco che è stata emanata questa zona a traffico limitato.

Dei momenti giornalieri e specialmente la sera, dove le famiglie, gli amici ed anche i turisti desiderano passare qualche ora senza l’assillo o di parcheggiare l’auto per andare in qualche negozio o di vedersi sfrecciare pericolosamente qualche veicolo. Il volere disporre di uno spazio pubblico nel quale si potranno trascorrere delle ore in compagnia facendo si che i figli siano liberi di divertirsi. Così si può animare la piazza grazie anche alla presenza di numerosi esercizi pubblici che potranno vedere entrare dentro di essi qualche persona in più e di averne qualche beneficio . La pedonalizzazione della piazza e delle aree limitrofe è uno degli obiettivi dell’Amministrazione che passo dopo passo vuole conseguire questo risultato.

Intanto aspettando i lavori di restyling dell’area antistante e retrostante il palazzo municipale con il potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza in attesa di realizzare il progetto della nuova piazza Cota.

