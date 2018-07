PIANO DI SORRENTO – VIA CASANOCILLO/ “DAL SINDACO SOLO GRANDI PROMESSE: ECCO COME SIAMO RIDOTTI”: LA FOTO-DENUNCIA DI UNA LETTRICE

Pubblichiamo qui di seguito la lettera inviataci da una residente in via Casanocillo.

c.d.b.

LA LETTERA

Buongiorno, vi scrivo perché non so più a chi rivolgermi. Vi scrivo per le condizioni in cui è ridotta via Casanocillo, che quotidianamente è percorsa da centinaia di persone.

Ormai sono anni che nessuno fa qualcosa per sistemarla. Ad ogni richiesta ci viene detto: “Ma la strada è chiusa”.

Chiusa?

Però le ambulanze, Carabinieri e dipendenti del Comune sono i primi a passare. Inoltre quando vi sono le frane a Meta, Seiano tutto il traffico viene deviato per Via Casanocillo.

Al momento delle elezioni del Sindaco stesso lui salì a Casanocillo per farci le solite grandi promesse.

Allora la via non era chiusa?!?!

Per non parlare dell’enorme masso che anni fa si staccò dalla parete delle montagne e bloccó la via..che ormai hanno buttato lì in un angolo…

Due settimane fa esasperata perché veramente non ce la facciamo più (si erano formate due voragini profonde, a causa delle quali diverse persone tra cui anche io sono cadute col motorino, e per non parlare dei danni a macchine e motorini) ho scritto personalmente al Sindaco.

È anche salito a Casanocillo facendo grandi promesse: avrebbe fatto l’impossibile per sistemare la strada perché è pericolosissima, stesso lui salendo stava cadendo. Addirittura davanti a noi ha chiamato il Sindaco di Vico per provvedere quanto prima. Ha anche mandato due ingegneri a verificare le condizioni della strada.

Un po’ di speranza per noi cittadini di Piano abbandonati lassu…

Dopo 3-4 giorni cosa hanno fatto?! Hanno “chiuso” i 2 buchi più grandi con un po’ di cemento, che ora dopo circa 10 giorni già si stanno aprendo nuovamente. Mio padre ha incontrato il Sindaco e gli ha chiesto chiarimenti in merito.

La sua risposta: “Perchè ?!? abbiamo sistemato”.

Allora ho capito che come sempre erano solo delle grandi promesse, che ormai da anni nessuno mantiene.

Non sapendo veramente cosa fare più ho deciso di scrivere a voi nella speranza che forse così venga resa pubblica la situazione in cui ci troviamo costretti a vivere e finalmente qualcuno faccia qualcosa.

Vi allego anche le foto.

Fiduciosa porgo