Piano di Sorrento. Uomo colto da malore mentre era alla guida di un’auto. Danneggiati diversi ciclomotori

Piano di Sorrento. Alle 7.45 circa di questa mattina un uomo, mentre era alla guida della propria auto, è stato colto da un improvviso malore perdendo il controllo del mezzo che è andato ad urtare i motorini parcheggiati sul lato della carreggiata, facendone cadere una buona parte e danneggiandone alcuni. L’incidente si è verificato sul Corso Italia, all’altezza della banca “Crédit Agricole”, a pochi metri da Piazza Cota. Per fortuna in quel momento non transitava nessun pedone. Alcuni commercianti hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Sorrento.