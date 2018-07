Piano di Sorrento ecco chi ha tarpato le ali agli zoccoli volanti.. L’incredibile verità è che tutto è partito da chi dovrebbe “educare e non normare”, come ha detto un commentatore sul social network Facebook..

Noi di Positanonews ABBIAMO SOLLEVATO LA QUESTIONE PER PRIMI SENZA POLEMICHE , chiedendo come mai vengono a mancare questi giovani che rendevano viva Piano di Sorrento per tutta l’estate…

Una modo per formare alla socialità, per educare appunto.. Ma anche per evitare che tanti giovani siano buttati in mezzo alla strada od oltre..

A dirci di chi è la colpa è il sindaco Vincenzo Iaccarino

Visto che si stanno dicendo e scrivendo tante falsita’ anche strumentali sul perché quest’anno non é stato possibile iniziare nella cavea della scuola media Amalfi i tornei di Beach soccer e Beach volley sono costretto a pubblicare le cause di tutto cio’…

Comunque l’evento si fara’ in altre sedi che ho messo a disposizione e di cui l’amministrazione e lunico interlocutore.. che stanno valutando i presidenti delle tue associazioni..

Noi non ci arrendiamo..nel nome dello sport In Allegato lettera della Preside e Parere Commissione di Vigilanza richiesto dal dirigente scolastico risultato negativo

Ma gli zoccoli volanti non ci stanno a quanto dicono queste lettere

Quale presidente dell’Associazione sportiva Zoccoli Volanti respingo al mittente qualsivoglia biasimevole tentativo di infangare la fama dell’Associazione e l’onorabilitá degli Associati.

Trattasi di mere illazioni e tanto potrà essere motivato in modo serio ed articolato dagli oltre 15.000 carottesi, amministrazioni comunali, docenti e discenti della scuola Amalfi inclusi, che da oltre 25 anni hanno partecipato alla vita dell’Associazione, anche nei momenti di svago.

Quale operatore del diritto invito gli accusatori del Consiglio d’Istituto, anche tramite l’ausilio della preside, a farsi avanti ed a comprovare le critiche infamanti indirizzate all’anzidetta Associazione di cui alla missiva del 29 giugno 2018.

In difetto mi vedrò costretto a porre in essere le dovute iniziative nelle sedi opportune.

IL Presidente

Avv. Clemente de Rosa

Che tristezza , non vedere questo torneo questa estate, con tanto lavoro e passione dietro. Se c’erano dei problemi perchè non dirglierlo subito? Ora molti di loro si erano anche organizzati e c’era del lavoro enorme dietro, ma poi quali problemi?

Erano in tanti , è vero, ma sinceramente noi di Positanonews abbiamo sempre trovato persone educate, organizzate e pulite, senza incidenti ne risse, che capitano ovunque in estate.. Insomma davvero tranquillo, va a capire che succede…