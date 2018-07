Piano di Sorrento saluta Maria, la regina del caffè

Piano di Sorrento, se ne va un pezzo di storia Maria Nica , la fondatrice del Caffè Maresca .. La foto è di Michele Gargiulo che la ha postata sul suo profilo facebook, pubblichiamo il bel ricordo di Mario Russo, presidente del Consiglio Comunale carottese

La signora Maria e’ stata una donna che con la dolcezza dei modi e i due grandi occhi azzurri e’ entrata nel cuore di tutti quelli che la hanno conosciuto.Era la vera regina del Caffe’ e dei Coloniali.La ricordo nel negozio di Piazza Cota e poi sul Corso dove credo abbia regalato caramelle ad ognuno dei bambini che si accostava al bancone .Aveva sempre da mandare Saluti per la famiglia ed un affetto sincero per la gente .SI contrapponeva allo sbrigativo “Chiappone” come in una bottega dove si vendeva calda e pesante stoffa e finissima seta . Lei la Signora Maria era quella seta ricamata .Che dio la abbi in Gloria .