Piano di Sorrento, problematiche Pozzopiano: si attiva il Movimento 5 Stelle. Chiesto tavolo intercomunale

Un tavolo intercomunale per cercare di risolvere la situazione di Pozzopiano. Questa è la richiesta di Salvatore Mare, Movimento 5 Stelle Piano di Sorrento, per dare voce ad un rione della Penisola Sorrentina da troppo tempo vessato da tanti problemi.

Ecco l’annuncio di Mare sul proprio profilo ufficiale Facebook:

“Il M5S ha appena protocollato una proposta rivolta ai Sindaci Iaccarino e Sagristani, di indire un tavolo intercomunale atto a risolvere le problematiche del rione Pozzopiano.

La proposta era già stata presentata dal MeetUp Penisola Sorrentina amici di Beppe Grillo il 19 febbraio 2016, senza alcun riscontro dalle amministrazioni Ruggiero e Sagristani.

Nel documento, oltre a porre risalto alla pericolosità degli attraversamenti pedonali e sulla scarsa illuminazione notturna, si legge: «Nel proporre, in virtù di altri disagi segnalati, i sottoscritti consiglieri si rendono disponibili a partecipare al tavolo che è auspicabile sia convocato e allargato a tutti i consiglieri comunali che desiderino apportare il loro contributo per migliorare la qualità della vita ai cittadini residenti a Pozzopiano e via San Vito, per troppo tempo non considerati o tutt’al più ritenuti di confine»”.