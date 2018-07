Ieri sera a Villa Fondi alle ore 21.00 a Piano di Sorrento è stato presentato il testo “Vita d’Artista” del regista e autore Claudio Tortora, Direttore artistico del Teatro delle Arti di Salerno, patron del “Premio Charlot” che quest’anno nel suo XXX anniversario ha visto tra i premiati Vanessa Redgrave, Carlo Verdone, Rita Dalla Chiesa e Catena Fiorello. Il testo di Claudio Tortora è un tributo a Charlie Chaplin, la biografia di una delle icone del cinema del Novecento, dagli inizi londinesi, povero in canna con una madre finita in manicomio alle luci della ribalta hollywoodiana; dalla persecuzione maccartista all'”esilio” svizzero di Vevey dove terminò i suoi giorni nel 1977. Alla serata ha partecipato uno dei figli del grande attore Eugene Chaplin, ingegnere di registrazione per The Rolling Stones, David Bawie e i Queeen. Si ringrazia il Comune di Piano di Sorrento organizzatore dell’evento, il dottor Lello Lucignano editore della LFA Publisher che ha consegnato a tempo di record la nuova edizione del testo realizzata in occasione dell’evento. L’ingresso è libero e ricordatevi “Un giorno senza un sorriso è un giorno perso” Charlie Chaplin

Positanonews ringrazia Luigi De Rosa, Libreria L’Indice per la segnalazione dell’evento, presso la sua edicola, di fronte Piazza Mercato trovate questo e altri testi interessanti. A sorpresa Annalisa Cinque, collaboratrice di Positanonews, ha consegnato una sua opera che rappresenta Charlie Chapline a Eugene. Buon sangue non mente… Complimenti da tutta la redazione. Per l’occasione abbiamo avuto modo di intrattenerci con Claudio Tortora , uomo di cultura e spettacolo, dalla musica al teatro, ma anche grande direttore artistico, che ha avuto il merito di portare avanti un grande e valido premio che è riuscito a resistere agli anni e ai mutamenti politici.