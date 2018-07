Piano di Sorrento da Peppe Coppola la proposta per la Festa di San Michele, un esempio di progettualità che manca. Vogliamo chiarire un punto, e penso che anche gli articoli fatti in tutti questi anni, ma anche i due di ieri su Cermenna col grande Ciro Ferrigno, e la serata a Villa Fondi, non siamo contro nessuno, ne contro il sindaco Vincenzo Iaccarino, ne contro altri.

Non cambiamo idea , invece, sulla progettualità. Avere una “visione” di città significa programmare e fare delle scelte , condivisibile questa di Peppe Coppola Photo 105

Ecco il mio sogno e progetto da anni chiuso in un cassetto ( come Il Piano di sicurezza di questa città ) per quanto riguarda la festa di S. Michele. Tutta una zona chiusa e esclusivamente Pedonale senza problemi di traffico e disagi 1 Via delle Rose incrocio Via C.Amalfi – Villa Fondi con Tutti gli Stand e Bancarelle varie. 2 Spiazzale della Basilica e via S.Michele -Largo Annunziata

esclusivamente Pedonale . per i fedeli e i visitatori 3 Parcheggio pubblico nei pressi di Villa Fondi.

4 Tutti i campetti sportivi dedicato a concerti e spettacoli . Charly 57 🚒 …Ma la mia idea non va giù già da tre anni chi sa perché?”

Crediamo che bisogni lavorare sin da ora alla festa di San Michele , anzi anche al Natale. Se davvero si vuole una ricaduta effettiva sulla pianificazione turistica e degli spettacoli. Non la si prenda come un attacco , le provocazioni dovrebbero servire a migliorare e a confrontarsi.