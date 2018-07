Ci domandiamo spesso come mai poi si creino gli ingorghi e le lunghe code, di ore e ore. Automobilisti che rimangono bloccati nel traffico in piena estate, nel finale del mese di luglio questa situazione è insostenibile! Insomma, senza nessun vigile a dirigere il traffico, cose che non dovrebbero mai accadere anche perchè le nostre bellissime zone vanno tutelate ed agevolate anche dal punto di vista della viabilità e della gestione del traffico, fondamentale per un turismo ottimale. Riportiamo il video – documento del Direttore di Positanonews, l’avvocato Michele Cinque, che descrive alla perfezione la situazione. A voi i giudizi in merito.