Ancora vip in Penisola Sorrentina. Nella serata di ieri è stato avvistato al ristorante “La Ripetta” di Piano di Sorrento il giovane attaccante del Milan Patrick Cutrone (in foto col padrone di casa Tonino Aiello). Cutrone non ha saputo resistere allo spettacolo della vista della terrazza del locale.

Patrick è dall’età di 8 anni nell’academy del Milan, dove ha trascorso i seguenti undici anni, giocando attraverso le diverse fasce d’età fino alla squadra Primavera (under-19). Nel gennaio 2017, è stato promosso nella prima squadra. Il 21 maggio 2017, ha esordito in Serie A nella vittoria per 3-0 in campionato contro il Bologna, subentrando a Gerard Deulofeu all’85’.

Il 27 luglio 2017 è stato incluso nella formazione di partenza per la prima volta in una vittoria esterna per 1-0 contro la squadra rumena CSU Craiova nella qualificazione per il campionato Europa-Nord 2017-18, mentre il 3 agosto 2017, ha segnato il suo primo gol con il Milan nella partita di ritorno contro CSU Craiova, che ha chiuso 2-0 per la squadra italiana. Il 20 agosto 2017, ha segnato il suo primo gol in Serie A in una vittoria di Serie A in trasferta 0-3 contro il Crotone.