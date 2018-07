PIANO DI SORRENTO/ “LA FIGURA DEL PORTAVOCE È INUTILE, MEGLIO ELIMINARLA”: L’INTERROGAZIONE CONSILIARE DI ANTONIO D’ANIELLO

A poche settimane dalla scadenza dell’incarico di Vincenzo Califano, il portavoce del Sindaco Vincenzo Iaccarino, l’argomento finisce in Consiglio comunale per iniziativa del Consigliere di opposizione Antonio D’Aniello.

Il rappresentante del Partito Democratico ha infatti presentato un’interrogazione consiliare da contenuto aluqanto chiaro, in cui si mette in discussione la stessa utilità della figura del Portavoce.

Questo il testo dell’atto protocollato da D’Aniello:

L’argomento dovrebbe essere trattato nella prossima seduta dell’Assise che, pur non essendo stata ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi a giorni.

D’Aniello poi, attraverso le pagine del suo blog, fa sapere anche che l’interrogazione sul portavoce rappresenta solo uno dei tanti ispettivi protocollati negli scorsi giorni e che gli stessi sarebbero stati concordati anche con gli altri esponenti della minoranza.

In particolare il Consigliere del PD scrive:

“Insieme con gli altri consiglieri di opposizione abbiamo condiviso una serie di mozioni, interpellanze e interrogazioni per portare nel prossimo consiglio comunale alcuni temi, non sono presenti per ragioni di tempo le firme di tutti su tutti gli atti, ma c’è un ragionamento e una condivisione su cui stiamo continuando a lavorare.

Centro polifunzionale: nonostante il finanziamento ottenuto per far partire il progetto “benessere giovani” non sono chiare ancora le modalità di gestione e il futuro della struttura a cui l’amministrazione non ha messo mano, chiediamo con un interpellanza di sapere quali sono gli indirizzi e come si intende procedere. Una discussione trasparente ed aperta su una delle strutture più moderne della penisola sorrentina

Negozi via S.Michele: nonostante il solito “lo stiamo già facendo” non è stato ancora fatto niente, chiediamo con un interrogazione i motivi dei ritardi.

Cimitero: chiediamo di sapere come mai non è stato ancora pubblicato l’appalto dei lavori e quanti cittadini hanno già richiesto i soldi indietro

Traffico: con una mozione chiediamo di capire quali provvedimenti attuati fin ora, anche in seguito ad un consiglio comunale fatto solo su questo. Inoltre esiste un piano traffico del 2002, chiediamo di iniziare ad attuarlo.

Asilo nido: altro mistero, quello di San Liborio è ancora chiuso. Proviamo a capire come mai.

Il Portavoce del Sindaco: scade ad agosto, non penso proprio sia il caso di rinnovarlo”.

