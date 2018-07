Piano di Sorrento. La facciata della Basilica di San Michele restituita ai fedeli in tutto il suo splendore

Piano di Sorrento. Oggi sono terminati i lavori di restauro alla facciata della Basilica di San Michele, che è stata restituita in tutto il suo splendore ai carottesi. I lavori sono durati alcuni mesi e sono stati possibili anche grazie alle tante donazioni volontarie dei fedeli che hanno così espresso in modo tangibile il proprio amore per il paese e per la propria chiesa. La Basilica di San Michele rappresenta, infatti, il cuore di Piano di Sorrento e vederla risplendere in tutta la sua bellezza è una sensazione che riempie di gioia ed ancora di più ci rende orgogliosi di essere carottesi, di appartenere ad un popolo che ama e difende le sue tradizioni e che, nel momento in cui c’è da sostenere anche economicamente un’opera così importante, non esita ad offrire tutto quello che può, perché la Basilica appartiene a tutti noi e ad essa sono legati i ricordi del cuore. In quelle navate ritroviamo i volti delle persone che non ci sono più, le lacrime e le preghiere di quanti ci hanno preceduto, i momenti di festa e di gioia, le nostre radici. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo, all’amministratore parrocchiale Don Pasquale ed ai tanti che hanno contribuito in silenzio e nell’ombra a far sì che la facciata della nostra basilica potesse tornare alla sua bellezza originaria.

Foto di Peppe105