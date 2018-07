Piano di Sorrento dopo la Bandiera Blu, Estate Blu? Manifestazioni alla rinfusa , soldi spesi e slogan che lasciano basiti

Verde dalla rabbia, rosso dalla vergogna, bianco per lo spavento.

Per la sorpresa direi azzurro, azzurro dalla sorpresa.

(seriotonina, Twitter)

Sorprendente quello che succede a Piano di Sorrento che rasenta il ridicolo..

Piano di Sorrento Bandiera Blu porta a fare Estate Blu , segnali di bandiera blu ovunque , anche verso Positano sulla S.S. 163, che pure avendo tale Bandiera da quasi un ventennio , contestata nella perla della Costiera amalfitana perchè oramai le polemiche sulla sua attribuzione data dalla FEEE spesso solo sotto la scorta di una autodichiarazione, fanno pensare a molti di richiederla di toglierla. Il Comune ha fatto una festa, ma non della bandiera blu, “Festa positanese”, qui invece si susseguono a raffica le feste, come gli sversamenti dai valloni che inquinano ovunque …

Senza denigrare Piano ma la Bandiera Blu è attaccata ovunque, la CODACONS ha presentato anche un esposto. Che vi sia SOLO UNA SORTA DI AUTOCERTIFICAZIONE non vale solo per Piano, che nessuno vuole denigrare, ma vale per tutti. A Positano, dove crediamo pochi possano contestare la qualità del turismo e delle acque, rispetto a un contesto, con un depuratore esistente e funzionante da un ventennio, sei alberghi a cinque stelle e chilometri di spiagge, Macchia Mediterranea, associazione di Daniele Esposito, denuncia l’inconsistenza dei requisiti, per l’accessibilità ai disabili, per problemi nei Valloni etc..

Comunque a prescindere dalle polemiche e dai requisiti , con un mare della Penisola sorrentina mezzo inquinato, stando ai dati Arpac, sembra uno scherzo.. Bandiera Blu, Estate Blu, segnali in Blu, ma non ci sono cose più serie a cui pensare, a cominciare da programmi di manifestazioni che seguano un filo logico, abbiamo pubblico e non siano solo autocelebrative, e siano legate davvero alla promozione del territorio venendo promosse su canali appropriati?

Ed è il caso di legarsi così tanto a questo riconoscimento che per il primo anno viene dato sulla base delle dichiarazioni fatte e compilate, mentre potrebbe essere anche tolta anche già dall’anno prossimo?

Piano ha tante vocazioni , la combinazione Colli – spiaggia, quella commerciale, crocevia della Penisola sorrentina. Puntare tutto su una Bandiera , che oramai da più parti si chiedano come venga rilasciata, non ci sembra molto sensato..

Invece a chiamarla Estate Blu era meglio chiamarla Estate carottese , per esempio, divertirsi a Piano di Sorrento, fare manifestazioni con un filo logico che costassero di meno e venissero pubblicizzate di più e meglio.