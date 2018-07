Piano di Sorrento la Bandiera Blu è costata sette mila euro. La polemica di Antonio D’ Aniello , il consigliere del PD passato all’opposizione è diventato una spina nel fianco del sindaco Vincenzo Iaccarino fa un pò i conti in tasca al Comune

“…Incarico alla società coperativa Biosphera per il supporto alla redazione del progetto 1600 Euro

Acquisto bandiere blu alla fee 330 Euro

Acquisto di 500 bandierine blu 730 Euro

Concerto, rinfresco e allestimento 4315 Euro

Per un totale di 6975 Euro

In più, probabilmente ci saranno delle spese Siae e bisognerebbe aggiungerci il costo in ore di lavoro per vigili, funzionari e dipendenti comunali. Più il costo della banda.Insomma ci avviciniamo alla soglia psicologica dei diecimila euro.

Restano le solite domande: era proprio necessario tanto sfarzo? Quante cose diverse si sarebbero potute fare con la stessa cifra? Perché l’impegno messo nei festeggiamenti non viene messo quotidianamente nella risoluzione dei problemi della città?

Al cittadino mi sento di dire di rifletterci, tutte le volte che la risposta alla propria richiestà sarà: “Non ci sono soldi”. Non è che non ci sono, si spendono per fare altro.

In ogni caso a breve avrò copia della documentazione inviata alla fee e ci sarà modo di fare una riflessione più ampia sul tema”.