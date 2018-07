Piano di Sorrento. Una vicenda assurda che si è conclusa solo arrivano fin al Consiglio di Stato con ordinanza pubblicata l’11 giugno 2018 e notificata solo in questi giorni al Comune e all’ANAS, avvocato Francesco Saverio Esposito . Una vicenda che parla di due piccoli interventi sanati da tutti gli enti salvo che dall’ANAS, che è partita dal presupposto che qualsiasi intervento oltre i 30 metri dalla sede stradale non possono essere sanati, senza voler sentire ragioni. Siamo sulla Meta – Amalfi e qui di case ce ne sono a decine, tutte a rischio.

Sono diversi i punti giuridici in questione ed i motivi di impugnazione, ma parte della questione verte sulla definizione di centro abitato. Nel centro abitato nono possono valere delle norme così stringenti, appunto perché si tratta di aree già urbanizzate ed , inoltre, entro certi limiti circoscritti dalla legge, le competenze passano ai comuni. Ma se non si è in centro abitato allora non ci sarebbe nulla, o poco, da fare. Alla fine si è riuscito a riconoscere che ci si trova in un centro abitato.

A chiarire la vicenda è il geometra Antonio Russo “Il problema è che l’ANAS non ha voluto considerare l’area in questione come centro abitato nonostante ci fossero dei cartelli che indicavano chiaramente il limite di percorrenza di 50 chilometri, e tutta una serie di circostanze, come la densità abitativa, che oggettivamente ne fa centro abitato e quindi si va in deroga a queste normative. A dire il vero neanche i comuni hanno chiarito bene con delle delibere di delimitazione del centro abitato tutti questi aspetti, per non creare questi gravissimi problemi ai cittadini, vessati da queste normative e dagli atteggiamenti delle istituzioni , ci vorrebbero delle altre delibere da parte dei comuni interessati, come Piano e Meta, che chiarissero definitivamente che tutta l’area interessata è centro abitato e quindi svincolato dalle rigide, e a volte immotivate, normative applicate dall’ANAS”