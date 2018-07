Piano di Sorrento, gestione rifiuti: Penisola Verde fa causa al Comune per quasi 400 mila euro

Penisola Verde non ci sta e si attiva. La società dei servizi che si occupa della gestione dei rifiuti a Sorrento e Piano di Sorrento ha deciso di far causa al Comune carottese perché vanterebbe diverse centinaia di migliaia di euro di credito per il suo servizio. Ecco perché la società ha deciso di agire legalmente in tal senso.

Qualche giorno fa, è stato inviato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata: la cifra che il Comune non avrebbe ancora versare sarebbe di ben 385.424,42 euro, a cui si aggiungono gli interessi e le spese di procedura. Una cifra davvero importante che sarebbe legata all’emergenza rifiuti in Campania di diversi anni fa.

L’amministrazione di Piano di Sorrento, dal canto suo, ha fatto subito sapere subito, tramite una delibera comunale, di voler rispondere legalmente al decreto ingiuntivo e ha già incaricato i legali dell’Ente per occuparsi della causa.