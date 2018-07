Piano di Sorrento: Eventi estivi AUMENTA ANCORA LA SPESA

Il comune di Piano di Sorrento, nonostante i buoni propostoti per la ricerca di nuovi sponsor, gli eventi della programmazione estiva fanno segnare un aumento.

Insediato il dott Giacomo Giuliano nel settore cultura e spettacolo si registra anche il cambio del nome della rassegna. Non si chiamerà più Summertime – come nelle passate edizioni quando in cabina di regia c’era il dottor Carlo Pepe – bensì Estate Blu.

Nella nuova programmazione, nel capitolo dedicato ai contributi, l’assegno più ingente viene staccato alla onnipresente associazione Archimede. Al sodalizio guidato da Biagio Verdicchio andranno 2 mila e 500 euro per l’evento denominato “Una stella per il Sud”. Stesso importo è destinato alla associazione Le Muse che però dovrà occuparsi di due eventi: il concerto del 25 luglio ed il concerto all’alba del 15 agosto.