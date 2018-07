Piano di Sorrento Califano attacca Positanonews perchè le idee di manifestazioni alla rinfusa sono sue? Riprendiamo il bel fotomontaggio di Talepiano e ci chidiamo , ma Vincenzo Califano, che fa il portavoce del sindaco Vincenzo Iaccarino a mille e più euro al mese, che vuole?

Spostare l’obiettivo, sul dire, Positanonews attacca perchè vuole la pubblicità? Ma a questo punto ogni attacco verrebbe portato da un giornale solo perché vuole pubblicità. A che serve dire questo? Serve a poter dire , guardate questo giornale dice solo sciocchezze perchè vuole i soldi del Comune. E ci spiega come mai poi , a parte gli attacchi, abbiamo fatto articoli elogiativi, sulla festa della Bandiera Blu, sulla riparazione delle Tese, sulla Festa della Madonna delle Grazie?

Insomma, facci capire. Se uno attacca per voler la pubblicità, attacca e basta, non è così cretino da attaccare qualcosa ed elogiare altro , sempre dello stesso sindaco. Ma lasciamo giudicare ai carottesi se diciamo cavolate, o perlomeno rendetevi conto.

In soldoni come critica abbiamo detto che mettono la Bandiera Blu come il “petrosino” dappertutto, sui segnali e chiamando blu pure il programma turistico, abbiamo detto che il programma è un’insieme di iniziative costate troppo, senza filo logico, e non siamo i soli a dirlo, mentre quando Vincenzo Iaccarino è attento alle strade, interviene per ripararle o si interessa dei problemi del paese, fa bene e riceve i nostri complimenti. E’ uno scandalo questo? Oppure la verità è un’altra?

Noi ci siamo limitati a due punti