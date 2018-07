Piano di Sorrento Basilica di San Michele , la ditta Parlato toglie il giallo per il marrone. Fedeli costretti a donare oro per pagare spese

Piano di Sorrento . Che succede nella Basilica di San Michele? Una delle chiese più belle della Penisola Sorrentina è oggetto di lavori interminabili da parte della ditta Parlato di Vico Equense , la stessa che ha realizzato il Corso Italia.

Non si sa nulla dei particolari delle spese in dettaglio. Non abbiamo visto ne sul sito della Parrocchia, come succede in genere altrove, ne all’ingresso, le spese dettagliate al centesimo, come si dovrebbe fare.

Don Pasquale Irolla fa quello che può, per affrontare le spese ingenti ha chiesto l’oro ai fedeli e in tanti hanno dato le cose preziose di famiglia, ricordi ricchi d’affetto o comunque della propria storia familiare alla Chiesa.

Ma come mai si è scelto di togliere il giallo oramai storico nella memoria dei carottesi? Come mai i lavori sono durati così tanto tempo? Come mai sono costati così tanto da dover ricorrere all’oro dei carottesi?

I fedeli di fronte alla richiesta del loro parroco, per amore del parroco, della Chiesa e di San Michele , darebbero l’anima. Don Pasquale per non fare altre richieste ai propri fedeli ha organizzato uno street food il 20 luglio , proprio fuori la Chiesa di San Michele. Dove invitiamo tutti ad andare per contribuire a queste spese di cui non consociamo ancora ne l’importo ne il dettaglio.

Noi che siamo la voce di Piano di Sorrento , del popolino come qualcuno accusa, di cronaca e di quotidianità, vogliamo chiedere pubblicamente alla ditta di fornirci queste risposte. E di mettere affisso di fronte al portone della Chiesa queste spese in dettaglio.

Indifferenza da parte di tutti, indifferenza da parte del Comune di Piano di Sorrento, non vediamo post del sindaco Vincenzo Iaccarino, in genere molto attento e solerte, eppure è il Comune che ha autorizzato i lavori . E non potrebbe essere altrimenti.

Come sono stati autorizzati? Il cambio di colore è stato imposto dalla Soprintendenza di Napoli come hanno fatto a Vico Equense dando i numeri? Dove un sindaco attento e sensibile al paese , come è stato Benedetto Migliaccio, è intervenuto costringendo la ditta a cambiare di nuovo i colori della cattedrale per una errata interpretazione storica?

Ci rendiamo conto che questi sono beni inestimabili della Campania? Che La Basilica di Piano va protetta e i lavori dovrebbero essere documentati e pubblicati nel dettaglio? Che le ditte sono fallaci e anche le Soprintendenze come ha dimostrato proprio poco tempo fa Migliaccio a Vico ?

E i media locali che si scazzano sui particolari da albo pretorio online o sui post su facebook, perchè non si guardano intorno?

Le nostre sono domande le abbiamo cercate di fare anche ai diretti interessati senza tanta insistenza. ANCHE PERCHE’ NON C’E’ BISOGNO DI DOMANDARE.

In un paese normale lavori per una Chiesa così importante si documentano passo passo nel dettaglio tecnico e nelle spese , sia all’ingresso della chiesa fisica, con plastici, documenti, dettagli di spese, sia sui propri siti internet e facebook.

Ma dopo mesi e settimane abbiamo deciso di scrivere , sperando che qualcuno ci chiarisca se non a noi , che siamo il principale riferimento dei carottesi e della Penisola sorrentina, a tutti in un modo o nell’altro.

E non crediate che ditte e soprintendenze siano padreterni ( e ci vuole la battuta!) infallibili.

Ripetiamo un sindaco attento, come è stato Migliaccio, per amore e solo per amore della propria città, dimostrò che si erano sbagliati tutti con i colori della Cattedrale.

Qui sembra invece che ditte e Soprintendenze siano illuminati dallo Spirito Santo, i lavori non si discutono, i costi neanche.Si può sapere cosa è questa storia del giallo che viene tolto, come non solo dicono, ma scrivono?

Sarà un marrone chiaro? Un marrone giallo? O uno sfumato? E’ un ritorno all’antico e gli studi storici e tecnici su cosa si sono basati? I lavori perchè sono durati così tanto e su cosa nello specifico?

Si può sapere nel dettaglio i lavori? Si possono sapere nel dettaglio i costi?

Ovviamente con tanto di documentazione scritta, online e tabellare. Non ne abbiamo diritto perchè nessuna legge obbliga a ciò? Ma abbiamo il diritto di parlare e chiedere. O no?

Avvocato Michele Cinque

direttore@positanonews.it